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В 2020 году Украина увеличила потребление стали

21.01.21 11:46
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За период январь-декабрь 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 4903,9 тыс. т металлопроката, из которых 1227,9 тыс. т, или 25,4%, приходится на импорт. Об этом сообщает Объединение предприятий "Укрметаллургпром".

За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 4697,3 тыс. т, из них 1419,3 тыс. т, или 30,2%, импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2020 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-декабря 2019 г. на 4,4% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,2%.

Структура импорта за 12 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (55,84% и 42,93% соответственно), что практически соизмеримо со структурой импорта в 2019 г. (соответственно, 55,21% и 41,87%).

Среди металлургических импортеров за 12 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (38,5%), на втором ЕС-28 (24,5%), на третьем — страны Азии (20,5%).

МинПром

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