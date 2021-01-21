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Glencore передала властям Замбии крупнейший рудник в стране за 1 долл.

21.01.21 11:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Транснациональная горнодобывающая и металлоторговая корпорация Glencore подписала соглашение о продаже замбийской государственной компании ZCCM 90% акций медных рудников Mopani Copper Mines за символическую сумму в один доллар. Однако ZCCM берет на себя долги в размере около 1,5 млрд долл. различным компаниям группы Glencore.

Формально акции Mopani находились в собственности Carlisa Investments Corporation, в которой Glencore принадлежит 81,2% акций. Миноритарным акционером этой компании является канадская First Quantum Minerals. Компании ZCCM принадлежали 10% акций Mopani.

К активам компании Mopani относятся медные рудники Mufulira и Nkana в центральной части Замбии, где медь добывают с 30-х гг. ХХ века, а также обогатительные фабрики, рафинировочный завод и другие объекты. Компания Glencore приобрела ее в ходе приватизации горнодобывающей промышленности страны в 2000 г. Однако в последние годы предприятие было хронически убыточным несмотря на то, что с 2014 г. в него было инвестировано порядка $1 млрд.

В апреле 2020 г. во время эпидемии коронавируса Glencore приостановила работу рудников и заявила о намерении вообще прекратить не выгодную для себя добычу меди. Но это вызвало резко негативную реакцию со стороны правительства Замбии, опасающегося потери 15 тыс. рабочих мест. В ходе переговоров было принято решение о переходе Mopani под государственный контроль.

Пока ZCCM не погасит долг, Glencore будет приобретать большую часть продукции Mopani. Предполагается, что задолженность будет постепенно гаситься из прибылей компании (если они будут) и доходов от продаж. По расчетам министра горнодобывающей промышленности Замбии Ричарда Мусуквы, это займет порядка 15-17 лет.

Согласно его оценкам, чтобы завершить проекты, начатые Glencore, и завершить модернизацию производственного комплекса Mopani, нужно около 300 млн долл. Замбия объявила дефолт в ноябре 2020 г., так что ZCCM нуждается для привлечения иностранных партнеров. Р.Мусуква заявляет, что интерес к Mopani уже проявили несколько компаний из Китая, ЮАР, Канады, Турции и Катара.

В 2019 г. Mopani произвела около 51 тыс. т меди, хотя ее полная производственная мощность теоретически достигает 140 тыс. т в год.

МинПром

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