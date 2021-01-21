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Украинские металлурги незначитально сократили экспорт проката

21.01.21 11:29
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По данным ОП "Укрметаллургпром", за 12 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 18,43 млн т металлопроката (101,2% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 14,75 млн т, или 80,0%.

В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 82,0% (14,94 млн т при общем производстве металлопроката 18,21 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 12 месяцев 2020 г. пришлось 50,77%, что несколько превышает показатель периода январь-декабрь 2019 г. (47,18%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 12 месяцев 2020 г. соизмерим с показателем аналогичного периода 2019 г. (32,51% и 32,80% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за 12 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (16,71% в 2020 г. против 20,02% в 2019 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-декабре 2020 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (28,5%), прочие стран Европы (14,5%) и страны Азии (14,2%).

МинПром

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