В Румынии решили национализировать крупнейшего производителя арматуры По данным румынских СМИ, правительство страны рассматривает возможность национализации крупнейшего в стране производителя арматуры COS Targoviste, находящегося в состоянии банкротства.



Предприятие, когда-то принадлежавшее российской группе "Мечел" и выпускавшее товарную заготовку и высококачественный сортовой прокат, обанкротилось в 2013 г. и с тех пор находится в кризисном состоянии. В начале 2020 г. его планировала выкупить польская компания с китайскими инвестициями Sunningwell International Polska, но сделка не состоялась.



Предполагается, что COS Targoviste перейдет под контроль государства за долги перед бюджетом, составляющие около 40 млн евро. Основные активы компании оцениваются в 44,4-49,5 млн евро.



Производственная мощность предприятия составляет в настоящее время около 550 тыс. т стали и 300 тыс. т сортового проката в год. Завод приостановил производство в июле 2020 г., а около 1200 его сотрудников были уволены.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



