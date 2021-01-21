Nippon Steel возобновила работу всех доменных печей Ведущая японская металлургическая компания Nippon Steel возобновила выплавку чугуна на доменной печи № 1 на меткомбинате Kashima, расположенном к северу от Токио. Предприятие входит в состав производственного комплекса East Japan Works.



Данная печь объемом 5370 куб. м была выведена из эксплуатации в середине апреля 2020 г. вследствие падения спроса на стальную продукцию, вызванного эпидемией коронавируса и карантином.



Теперь компания сообщает, что потребление проката в таких отраслях как автомобиле- и машиностроение восстановилось как на национальном рынке, так и за рубежом. Поэтому простаивавшие ранее мощности возвращаются в строй.



Во втором квартале 2020 г. Nippon Steel остановила три доменные печи, на долю которых приходилось более 15% ее производства чугуна. Первые две из них вернулись в строй в ноябре прошлого года, а теперь компания полностью возобновляет докризисный уровень выпуска.



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