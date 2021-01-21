Богуслаев извлекает выгоды из клинча по делу Мотор Сич между Киевом, Вашингтоном и Пекином В деле об арестах акций "Мотор Сичи" главным выгодоприобретателем является бывший собственник предприятия Вячеслав Богуслаев. Об этом заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.



"Он умудрился взять миллиард долларов у китайских инвесторов, кинуть их и не допускать к управлению "Мотор Сичью", а кому-то жадному или наивному в Киеве наплел про "стратегический статус" своего завода. Благодаря своим покровителям добился ареста акций, чтобы не пускать акционеров на завод", - считает эксперт.



Он также напомнил, что еще более семи лет тому назад американский производитель вертолетов Sikorskiy отказался от предложения Богуслаева о сотрудничестве, потому что ничего уникального у него нет. Но теперь именно Богуслаев извлекает выгоды из этого политического и юридического клинча между Киевом, Вашингтоном и Пекином.



"У Богуслаева своя игра: он распространяет какие-то дикие фейки про китайскую компанию, акции которой находятся в Китае в публичном биржевом обороте, сочиняет басни про украинских партнеров китайских инвесторов. А цель одна - не допустить акционеров на предприятие, которое Богуслаев почему-то считает до сих пор своим. Немыслимая ситуация: 5 лет назад Богуслаев получает от китайцев за свои 56% акций "Мотор Сич" $ 700 млн, а теперь не впускает новых законных акционеров! И деньги за акции взял, и предприятие законному владельцу не отдал", - добавил он.



В то же время политолог заметил, что бывший владелец "Мотор Сич" загоняет себя в угол, ведь акционеры могут потребовать с него компенсацию убытков или вообще вернуть деньги, а действия подпадают под уголовные статьи за рейдерство.



Он также отметил, что "Мотор Сич" могла бы стать рекордсменом по объему привлеченных инвестиций в промышленном секторе Украины за последнее десятилетие.



"Больше платили только в 2005 году за Криворожсталь - 4,8 млрд долл., но это несравнимые по бизнес-профилю компании. Если учесть производственный профиль - это не сырье, а высокотехнологичная продукция, то "Мотор Сич", несомненно, была бы рекордсменом в своей отрасли. И мне кажется, что инвесторы вдоволь насладились цирком с "Мотор Сич", и без нормального урегулирования этого кейса больших инвестиций в Украине не будет. Особенно если дело дойдет до международного арбитража, а с ним и до международного позора", - резюмирует он.



Напомним, в декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долл. ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.



Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.



Помимо этого, акционеры "Мотор Сичи" просят суд помочь сменить нелегитимный наблюдательный совет предприятия. Соответствующее заседание Хозяйственного суда Запорожской области запланировано на 25 января 2021 года.



Ранее Печерский райсуд Киева уже признал китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ, по инициативе которого были наложены аресты на акции предприятия.



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