За пять лет Метинвест направил на развитие Мариуполя 362 млн грн Группа "Метинвест" в течение последних пяти лет вложила в социальные проекты и благоустройство Мариуполя более 362 млн грн, на эти деньги обновили городские зоны отдыха, создали и реконструировали парки и скверы, а также открыли IT-хабы и многофункциональные центры предоставления административных услуг, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу компании.



"Ежегодно группа Метинвест инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями", – рассказал генеральный директор МК "Азовсталь" группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.



В прошлом году группа "Метинвест" подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя.



"Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социально-значимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа "Метинвест" продолжает совместно с городом реализацию важных, формирующих будущее социальных проектов", – сказал генеральный директор ММК имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко.



МинПром



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