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В мире снизился спрос на никель
21.01.21 08:59 , МеталлСервис
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По данным World Bureau of Metals Statistics, в течение января-ноября 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 53,6 тыс. тонн (для сравнения — в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн). За 11 месяцев года производство рафинированного никеля составило 2190,8 тыс. тонн, спрос — 2137,2 тыс. тонн.
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