В мире снизился спрос на никель По данным World Bureau of Metals Statistics, в течение января-ноября 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 53,6 тыс. тонн (для сравнения — в 2019 году зафиксирован дефицит предложения в 27,6 тыс. тонн). За 11 месяцев года производство рафинированного никеля составило 2190,8 тыс. тонн, спрос — 2137,2 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку в январе-ноябре на 120 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 1186,6 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 99 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.



В течение ноября 2020 года общемировое производство обработанного никеля находилось на уровне 210,2 тыс. тонн, спрос составил 217,4 тыс. тонн.



МинПром



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