Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украине нужно инициировать вопрос создания газотранспортного консорциума - Магера

21.01.21 08:28
печать
размер текста:

Украине стратегически важно в кратчайшие сроки на высоком уровне призвать европейских партнеров к возобновлению переговоров о создании Европейско-украинского газотранспортного консорциума. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Будет справедливо, если одним из его участников станет США. В результате ЕС получит гарантию стабильных поставок газа, а мы сможем модернизировать ГТС и продолжать получать доходы от транзита. Это усилит значение Украины в архитектуре будущей экономической безопасности Европы", - заявил он.

Как известно, в начале 2021 года США ввели новые санкции, которые заблокировали дальнейшее строительство газопровода Северный поток – 2.

"Строительство СП-2 – это предмет большой политики между США, ЕС и Россией. Здесь завязаны большие деньги и будущие политические расклады. Для Украины ситуация оборачивается как нельзя лучше. Мы можем воспользоваться приостановкой строительства СП-2 и вернуть на повестку вопрос о создании Европейско-украинского газотранспортного консорциума. При этом важно, чтобы новая инициатива исходила именно от украинской стороны", - заявил С.Магера.

Он напомнил, что последнее обсуждение создания Консорциума было в 2019 году и вызвало интерес 11 европейских компаний. Пропускная способность украинской ГТС на вход со стороны РФ составляет 288 млрд куб м газа в год. Пропускная способность на выходе – 178,5 млрд куб м в год. В том числе, со странами ЕС – 142,5 млрд куб м в год.

"Если говорить о загруженности, то в 2020-м транзит газа в ЕС через Украину составил 55,8 млрд куб м. Это наименьший показатель за последние 30 лет. А в январе 2021-го объемы прокачки газа упали еще на 28%, по сравнению с декабрем 2020-го. Если так пойдет дальше, Украина может потерять значительную часть от запланированных 7-15 млрд долл, которые должна получить по контракту с РФ до 2024 года. Недополученный доход ляжет бременем на государственный бюджет", - предостерегает нардеп.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:12
Обсуждение Стратегии экономического развития не должно стать бесполезной пиар-инициативой - Магомедов
20.01.21
17:57
Зоря-Машпроект должно стать головным предприятием холдинга Морские системы
17:36
В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%
17:13
Теоретически Украина еще может получить транш МВФ в 1 квартале
16:49
АрселорМиттал Кривой Рог получил первый из 4 маневровых чешских локомотивов
16:31
Инаугурация Байдена подтолкнула цены на нефть
16:15
В Японии из-за коронавируса останавливаются метпредприятия
15:53
Продажи Tata Steel в Европе снизились на 10%
15:37
Шмыгаль поручил разработать выпуск и размещение зеленых облигаций
15:26
Туристическая отрасль Украины потеряла 60 млрд грн из-за коронавируса
15:14
Запорожсталь значительно улучшила качество продукции
14:58
Порту Южный в этом году предписали заработать 175 млн грн чистой прибыли
14:42
Крупнейшие компании мира уверены в быстром восстановлении после коронакризиса
14:28
ДТЭК отрицает обвинения в невыполнении обязательств по поставкам угля на Центрэнерго
14:13
Украина отбирает из хранилищ рекордные объемы газа
13:58
Интерпайп обновил максимум по поставкам ж/д колес на рынок ЕС
13:51
Кабмин решил оценивать безопасность иностранных инвестиций для Украины
13:45
Интерпайп в 2020 году увеличил долю экспортных поставок
13:34
США наказали украинскую компанию за поставки нефти из Венесуэлы
13:13
Кабмин возьмет под свой контроль крупнейшие государственные энергокомпании
19.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!