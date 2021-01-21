Украине нужно инициировать вопрос создания газотранспортного консорциума - Магера Украине стратегически важно в кратчайшие сроки на высоком уровне призвать европейских партнеров к возобновлению переговоров о создании Европейско-украинского газотранспортного консорциума. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Будет справедливо, если одним из его участников станет США. В результате ЕС получит гарантию стабильных поставок газа, а мы сможем модернизировать ГТС и продолжать получать доходы от транзита. Это усилит значение Украины в архитектуре будущей экономической безопасности Европы", - заявил он.



Как известно, в начале 2021 года США ввели новые санкции, которые заблокировали дальнейшее строительство газопровода Северный поток – 2.



"Строительство СП-2 – это предмет большой политики между США, ЕС и Россией. Здесь завязаны большие деньги и будущие политические расклады. Для Украины ситуация оборачивается как нельзя лучше. Мы можем воспользоваться приостановкой строительства СП-2 и вернуть на повестку вопрос о создании Европейско-украинского газотранспортного консорциума. При этом важно, чтобы новая инициатива исходила именно от украинской стороны", - заявил С.Магера.



Он напомнил, что последнее обсуждение создания Консорциума было в 2019 году и вызвало интерес 11 европейских компаний. Пропускная способность украинской ГТС на вход со стороны РФ составляет 288 млрд куб м газа в год. Пропускная способность на выходе – 178,5 млрд куб м в год. В том числе, со странами ЕС – 142,5 млрд куб м в год.



"Если говорить о загруженности, то в 2020-м транзит газа в ЕС через Украину составил 55,8 млрд куб м. Это наименьший показатель за последние 30 лет. А в январе 2021-го объемы прокачки газа упали еще на 28%, по сравнению с декабрем 2020-го. Если так пойдет дальше, Украина может потерять значительную часть от запланированных 7-15 млрд долл, которые должна получить по контракту с РФ до 2024 года. Недополученный доход ляжет бременем на государственный бюджет", - предостерегает нардеп.



МинПром



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