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Обсуждение Стратегии экономического развития не должно стать бесполезной пиар-инициативой - Магомедов

21.01.21 08:12
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Обсуждение Стратегии экономического развития Украины до 2030 года не должно превратиться в очередную бесполезную пиар-инициативу власти. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Хочется, чтобы голос отечественного бизнеса был услышан и предложенные им инициативы легли в основу будущих решений парламента и правительства. Для этого нужна политическая воля, которая у нас также в дефиците", - сказал народный депутат.

"Я с удовольствием приму участие в обсуждении Стратегии. Мне хорошо известны экономические реалии, в которых работает сегодня украинская промышленность. И эти реалии таковы, что власть воспринимает ее ни как двигатель экономики, а как "дойную" корову для уплаты налогов и получения незаконной коррупционной выгоды. Когда, скажите, в Украине последний раз серьезно говорили о промышленной политике? Как получилось, что власть стала избегать защиты интересов национального производителя?", - добавил М.Магомедов.

Политик выразил уверенность, что Украина должна вписаться в трансформацию мировой экономики и научиться быть в ней конкурентоспособной. "Это самый главный вызов для будущего нашего государства. Именно поэтому Стратегия важна и важно, какие решения власти она спродуцирует в среднесрочной перспективе", - сказал он.

М.Магомедов сообщил, что сами обсуждения коснутся наиболее проблемных для украинской экономики мест: инвестиционной привлекательности, регуляторной политики, промышленности, транспорта и инфраструктуры, развития энергосектора, добывающей отрасли, экологии, международной торговли и цифровой экономики.

"По результатам обсуждения планируется составить Дорожную карта развития Украины на 10 лет и к ней - перечень законодательных инициатив на ближайшие три года. Такой подход потребует от нынешней власти умения объединить политические элиты вокруг важной цели – успешного экономического будущего Украины. Нынешняя политическая ситуация ставит под сомнение успешность такого объединения", - резюмировал он.

МинПром

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