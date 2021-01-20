Зоря-Машпроект должно стать головным предприятием холдинга Морские системы Николаевское государственное предприятие "Зоря"-"Машпроект" начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать головным предприятием холдинга "Морские системы". Об этом сообщает пресс-служба ГП "Зоря"-"Машпроект" в Фейсбуке, передает Укринформ.



"ГП "Зоря"-"Машпроект" начинает подготовку к преобразованию в хозяйственное общество. Процесс будет проходить в рамках общей трансформации государственного концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие. Соответствующий приказ подписал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. По плану преобразования ГП "Зоря"-"Машпроект" станет головным предприятием холдинга "Морские системы", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, "Зоря"-"Машпроект" - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%.



Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.



Создание холдинговой компании и ОБЕ должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления в соответствии с принципами и рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (прозрачность, подотчетность, независимое управление, контроль). Деятельность руководящего холдинга и ОБЕ будут контролировать наблюдательные советы.



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