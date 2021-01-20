Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Теоретически Украина еще может получить транш МВФ в 1 квартале

20.01.21 17:13 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украина все еще может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) в январе-марте 2021 года, несмотря на введение госрегулирования газового рынка, однако более консервативный сценарий предусматривает получение этого транша в апреле-июне этого года, полагают аналитики BofA.

"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", - указали они в BofA Global Research, материалами которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По их мнению, МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка, однако Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения - это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшем времени заключить staff-level agreement, считают в BofA.

"Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия", - отмечается в документе.

Как ранее подчеркивал премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.

В Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:36
В 2020 году глобальное производство алюминия увеличилось на 2,5%
16:49
АрселорМиттал Кривой Рог получил первый из 4 маневровых чешских локомотивов
16:31
Инаугурация Байдена подтолкнула цены на нефть
16:15
В Японии из-за коронавируса останавливаются метпредприятия
15:53
Продажи Tata Steel в Европе снизились на 10%
15:37
Шмыгаль поручил разработать выпуск и размещение зеленых облигаций
15:26
Туристическая отрасль Украины потеряла 60 млрд грн из-за коронавируса
15:14
Запорожсталь значительно улучшила качество продукции
14:58
Порту Южный в этом году предписали заработать 175 млн грн чистой прибыли
14:42
Крупнейшие компании мира уверены в быстром восстановлении после коронакризиса
14:28
ДТЭК отрицает обвинения в невыполнении обязательств по поставкам угля на Центрэнерго
14:13
Украина отбирает из хранилищ рекордные объемы газа
13:58
Интерпайп обновил максимум по поставкам ж/д колес на рынок ЕС
13:51
Кабмин решил оценивать безопасность иностранных инвестиций для Украины
13:45
Интерпайп в 2020 году увеличил долю экспортных поставок
13:34
США наказали украинскую компанию за поставки нефти из Венесуэлы
13:13
Кабмин возьмет под свой контроль крупнейшие государственные энергокомпании
12:53
УЗ решила заработать, забрав грузы у автоперевозчиков
12:40
Baowu ускоряет ввод в строй новых метмощностей
12:22
Украинские чиновники занимаются не экологией, а экопопулизмом - Магера
19.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!