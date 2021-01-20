Теоретически Украина еще может получить транш МВФ в 1 квартале Украина все еще может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) в январе-марте 2021 года, несмотря на введение госрегулирования газового рынка, однако более консервативный сценарий предусматривает получение этого транша в апреле-июне этого года, полагают аналитики BofA.



"Высокие потребности финансирования в 2021 году должны удержать Украину в сотрудничестве с МВФ", - указали они в BofA Global Research, материалами которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".



По их мнению, МВФ может отсрочить транш Украине в связи с введением мер госрегулирования газового рынка, однако Фонд, скорее всего, примет во внимание смягчающие факторы такого решения - это временный характер снижения цен на газ и чрезвычайные условия пандемии. Это позволит Украине в ближайшем времени заключить staff-level agreement, считают в BofA.



"Дополнительные риски для общего инвестиционного процесса в Украине в основном связаны с обещанным толчком к реформе правосудия", - отмечается в документе.



Как ранее подчеркивал премьер-министр Денис Шмыгаль, ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand-by.



В Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.



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