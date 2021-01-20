АрселорМиттал Кривой Рог получил первый из 4 маневровых чешских локомотивов "АрселорМиттал Кривой Рог" получил и ввел в эксплуатацию первый из четырех маневровых локомотивов EffiShunter 1600 производства чешской компании CZ Loko, сообщает пресс-служба предприятия



Первая машина прибыла в Кривой Рог в декабре 2020 года, после чего чешские специалисты провели online-обучение персонала. В соответствии с контрактом, заключенным летом 2019 года, все четыре локомотива EffiShunter 1600 компания приобретает по схеме финансового лизинга. Общая сумма контракта – 7,5 млн евро.



"АрселорМиттал Кривой Рог" первым в Украине начал использовать в работе чешские локомотивы нового поколения. Планируется, что первые два из четырех тепловозов CZ Loko будут задействованы в перевозке сырьевых материалов для нашей крупнейшей доменной печи № 9. Второй локомотив из данной партии также недавно прибыл в Кривой Рог, мы готовим машину и комплектующие к вводу в эксплуатацию. Прибытие еще двух локомотивов производства CZ Loko ожидается в 2021 году. Надеемся, что карантинные ограничения в европейских странах не слишком поменяют наши планы по поставке", - сообщил директор транспортного департамента АМКР Алексей Рыбалкин.



Тепловозы EffiShunter 1600 оптимизированы для маневровых и тяжелых работ на промышленных ветках, в частности – в металлургической и добывающей промышленности. Это современные машины, на которых установлен дизельный двигатель Caterpillar мощностью 1 550 киловатт и генератор тяги Siemens. Они оснащены цифровой системой управления, круиз-контролем, электродинамическим тормозом и защитой от скольжения (при тяге). Преимущества этих тепловозов – высокая надежность и шумоизоляция, экологичность, хорошая обзорность, безопасность обслуживания.



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