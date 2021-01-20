Инаугурация Байдена подтолкнула цены на нефть Нефть снова выросла в цене и пересекла отметку в 56 долл. за баррель - инвесторы в ожидании экономических стимулов после инаугурации в США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.



От новой администрации США ожидают значительных объемов поддержки экономики, что, как следствие, увеличит спрос на нефть. Также на рыночные ожидания влияют ограничения на добычу нефти, определенные ОПЕК +, и сокращения запасов в США.



Цена нефти Brent установилась на уровне 56,34 долл. за баррель по состоянию на 15:44 по Киеву (+ 0,56%) после того, как цена выросла на 2,1% на торгах во вторник, 19 января. Фьючерсы West Texas Intermediate (WTI) стоят 53,54 долл. за баррель (+ 1,2%).



Эксперты указывают, что фискальная поддержка со стороны США приведет к экономическому росту, а соответственно, и повышенному спросу на нефть. Ожидается, что рынок нефти останется в состоянии дефицита в течение года, следствием будут более высокие цены на ресурс.



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