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В Японии из-за коронавируса останавливаются метпредприятия

20.01.21 16:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Японская металлургическая компания Kobelco приостановила работу двух предприятий в производственном комплексе Chofu в префектуре Ямагучи на западе страны из-за выявления 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Компания заявила, что деятельность предприятий по производству алюминиевого экструдированного профиля и листовой меди будет приостановлена, пока не будет проведено тестирование всех более 900 сотрудников комплекса. Кроме того, компания готовит введение более жестких карантинных мер.

В последнее время количество заболевших ковидом в Японии увеличивается. В 11 префектурах, включая Токио, Осаку, Нагою и Фукуоку, введено чрезвычайное положение. Однако эти меры обычно не затрагивают промышленность. Впрочем, Kobelco обещает, что закрытие заводов будет непродолжительным и не приведет к срыву поставок.

В 2020/2021 финансовом году (апрель/март) компания прогнозирует снижение продаж алюминиевого экструдированного профиля на 12% по сравнению с предыдущим периодом до около 30 тыс. т, но спрос на алюминиевый прокат, как ожидается, вырастет на 4%, до 310 тыс. т благодаря таким отраслям как производство полупроводников и банок для напитков.

Также Kobelco рассчитывает в текущем финансовом году продать 45 тыс. т листовой меди, что будет на 15% меньше, чем годом ранее, а поставки медных труб сократятся на 20% до 65 тыс. т.

МинПром

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