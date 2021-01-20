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Продажи Tata Steel в Европе снизились на 10%
20.01.21 15:53 , МеталлТорг
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Как сообщает Business Standard, компания Tata Steel сообщила, что ее общий объем производства стали на предприятиях Индии вырос на 3%, до 4,60 млн тонн (MT) в октябре-декабре текущего финансового года. Объем производства компании в Индии за аналогичный период прошлого года составил 4,47 млн тонн, говорится в сообщении Tata Steel.
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