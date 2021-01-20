Продажи Tata Steel в Европе снизились на 10% Как сообщает Business Standard, компания Tata Steel сообщила, что ее общий объем производства стали на предприятиях Индии вырос на 3%, до 4,60 млн тонн (MT) в октябре-декабре текущего финансового года. Объем производства компании в Индии за аналогичный период прошлого года составил 4,47 млн ​​тонн, говорится в сообщении Tata Steel.



Ее продажи на предприятиях Индии за отчетный период составили 4,66 млн тонн, что на 4% ниже, посравнению с 4,85 млн тонн в том же квартале 2019-20 финансового года. Производство Tata Steel Europe также выросло на 4%, до 2,61 млн тонн с 2,51 млн тонн годом ранее. Продажи от операций в Европе снизились на 10%, до 2,11 млн тонн за рассматриваемый период с 2,35 млн тонн в октябре-декабре 2019-2020 гг.



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