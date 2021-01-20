Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Продажи Tata Steel в Европе снизились на 10%

20.01.21 15:53 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает Business Standard, компания Tata Steel сообщила, что ее общий объем производства стали на предприятиях Индии вырос на 3%, до 4,60 млн тонн (MT) в октябре-декабре текущего финансового года. Объем производства компании в Индии за аналогичный период прошлого года составил 4,47 млн ​​тонн, говорится в сообщении Tata Steel.

Ее продажи на предприятиях Индии за отчетный период составили 4,66 млн тонн, что на 4% ниже, посравнению с 4,85 млн тонн в том же квартале 2019-20 финансового года. Производство Tata Steel Europe также выросло на 4%, до 2,61 млн тонн с 2,51 млн тонн годом ранее. Продажи от операций в Европе снизились на 10%, до 2,11 млн тонн за рассматриваемый период с 2,35 млн тонн в октябре-декабре 2019-2020 гг.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:37
Шмыгаль поручил разработать выпуск и размещение зеленых облигаций
15:26
Туристическая отрасль Украины потеряла 60 млрд грн из-за коронавируса
15:14
Запорожсталь значительно улучшила качество продукции
14:58
Порту Южный в этом году предписали заработать 175 млн грн чистой прибыли
14:42
Крупнейшие компании мира уверены в быстром восстановлении после коронакризиса
14:28
ДТЭК отрицает обвинения в невыполнении обязательств по поставкам угля на Центрэнерго
14:13
Украина отбирает из хранилищ рекордные объемы газа
13:58
Интерпайп обновил максимум по поставкам ж/д колес на рынок ЕС
13:51
Кабмин решил оценивать безопасность иностранных инвестиций для Украины
13:45
Интерпайп в 2020 году увеличил долю экспортных поставок
13:34
США наказали украинскую компанию за поставки нефти из Венесуэлы
13:13
Кабмин возьмет под свой контроль крупнейшие государственные энергокомпании
12:53
УЗ решила заработать, забрав грузы у автоперевозчиков
12:40
Baowu ускоряет ввод в строй новых метмощностей
12:22
Украинские чиновники занимаются не экологией, а экопопулизмом - Магера
12:17
Крупнейшее месторождение лития в США будет разрабатывать канадская Lithium Americas
11:54
Минюст Украины привлечет юрсоветника для разбирательства с китайскими инвесторами Мотор Сич
11:35
Украинским НПЗ принадлежит 48,2% рынка поставки бензинов
11:32
Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты
11:14
В 4 квартале 2020 Rio Tinto увеличила отгрузку руды на 2%
19.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!