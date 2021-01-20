Шмыгаль поручил разработать выпуск и размещение зеленых облигаций Правительственные ведомства с участием государственных банков и международных финансовых организаций должны разработать вопрос выпуска и размещения "зеленых" облигаций. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.



"По моему поручению Минэнерго вместе с Минфином, Минэкономики, с участием госбанков и МФО разработают вопрос выпуска и размещения "зеленых" облигаций", - сказал Д.Шмыгаль.



С помощью такого инструмента, по его словам, можно будет погасить долги перед генерацией, в частности, восстанавливаемых источников энергии (ВИЭ).



"Что касается работы энергетического комплекса, мы не можем ситуацию решать исключительно точечно. Многие решения нужно принимать комплексно, очень часто простых решений нет. Поэтому нужно искать сбалансированные механизмы. Это касается и вопроса " зеленой" энергетики, договоренностей с инвесторами", - сказал Д.Шмыгаль.



Как сообщал Укринформ, правительство предоставило государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, которые привлекаются ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в госбанках, для погашения долгов перед производителями электроэнергии из восстанавливаемых источников. Это закреплено постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 года №1203.



Госгарантии предоставлены для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривень.



Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" образовалась за восьмь месяцев 2020 года из-за того, что в структуре тарифа на передачу электроэнергии не было предусмотрено достаточно средств для финансирования возложенных на Укрэнерго специальных обязанностей (ПСО).



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