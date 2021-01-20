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Запорожсталь значительно улучшила качество продукции

20.01.21 15:14 , Индустриалка
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В 2020 году ПАО "Запорожсталь" активно работало над повышением качества выпускаемой продукции. Результат работы – показатели качества улучшены в два раза по сравнению с предыдущим годом. При этом сталеплавильные мощности комбината сохраняют наибольшую в Украине загрузку.

Конкурентоспособность предприятия на рынке определяет, прежде всего, качество выпускаемой продукции.

Кризис в металлургии, усугубленный пандемией, привел к тому, что производство стали в Украине снизилось на 1,4%. Чтобы восполнить потери и удержаться на плаву, значительная часть предприятий отрасли взяли ориентир на увеличение объема производства и загрузку мощностей.

Комбинат "Запорожсталь" в своей стратегии сделал акцент на улучшение качественных характеристик продукции и усиление позиций в конкретных сегментах. Снизив объем производства на 5,5%, менеджмент компании еще в начале года заявлял о том, что приоритетом являются не объемы, а качество. Результатом правильно расставленных приоритетов и командной работы стало повышение показателей качества продукции в два раза.

МинПром


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