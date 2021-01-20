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Крупнейшие компании мира уверены в быстром восстановлении после коронакризиса

20.01.21 14:42 , Украинские новости
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70% предприятий прогнозируют восстановление торговли до перед-пандемического уровня в более сжатые сроки, чем после финансового кризиса 2008 года. Таковы результаты исследования The Economist Intelligence Unit по заказу DP World, говорится в пресс-релизе мирового портового оператора.

В процессе исследования опрашивались руководители высшего звена крупных международных компаний.

Как напоминают в исследовании, восстановления после кризиса 2008 года длилось два года и два месяца. Почти треть опрошенных считает, что сейчас восстановление будет происходить в два раза быстрее, а торговля вернется к показателям накануне пандемии на протяжении года.

Более 80% опрошенных заявили, что инвестируют значительные средства в реконфигурацию цепочек поставок, поскольку вирус изменил структуру мировой экономики. 65% респондентов заявили, что процесс реконфигурации будет завершен в течение одного года. В среднем компании указали, что выделяют треть дохода с первой половины 2020 года на реконфигурацию своих цепочек поставок. Пятая часть отметила, что они потратят на эти цели более 50% доходов за первое полугодие.

Как отмечается в исследовании, в начале пандемии остановки и срывы производства обнаружили такие уязвимые места, как чрезмерная зависимость от отдельных географических регионов и отсутствие прозрачности движения грузов. Ведущие экономики мира находятся в локдаунах различных уровней строгости, международные путешествия почти полностью приостановлены, а цепочки поставок основных товаров усложняются кризисом спроса и предложения, к которой они не были готовы.

При этом 42% респондентов заявили, что международные доходы их компании выросли в первой половине 2020 года, еще 19% не заметили отличий от показателей прошлого года. Эти цифры обнадеживают, ведь только одна из крупнейших экономик мира – Китай – отмечает экономический рост.

"Влияние пандемии COVID-19 переиначило мировые связи и пути ведения бизнеса. Кризисные моменты исторически служили мощным стимулом для инноваций. Последствия пандемии ускорили трансформацию цепочек поставок и побудили к быстрой адаптации для обеспечения жизнестойкости в международной торговле. Мировое бизнес-сообщество приняло этот вызов и предприняло активные и решительные меры, чтобы сделать цепочки поставок более прочными и гибкими, преимущества чего станут ощутимыми в последующие годы", – отметил генеральный директор и председатель правления DP World Султан Ахмед Бин Сулайем.

МинПром

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