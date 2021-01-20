Интерпайп обновил максимум по поставкам ж/д колес на рынок ЕС В 2020 году компания "Интерпайп" увеличила объем реализации железнодорожной продукции на европейском рынке на 29% по сравнению с предыдущим годом, до 67 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается в сообщении, таких показателей удалось достичь за счет наращивания объемов производства новых продуктов для грузового транспорта, а также выхода в сегмент колес для пассажирского ж/д транспорта, в частности, для высокоскоростных поездов национального немецкого оператора Deutsche Bahn.



В целом продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2020 году сократились на 5,4% в сравнении с 2019 годом и составили 192,4 тыс. т.



Продажи на рынки стран СНГ в 2020 году снизились на 10%, до 84 тыс. т, после возврата а/д пошлины на поставки украинских колес в Тамсоюз и сокращения грузоперевозок в период пандемии коронавируса. В Украине также наблюдался спад потребления ж/д продукции в связи с кризисом в отечественном вагоностроении. В результате "Интерпайп" сократил продажи вагоностроительным и вагоноремонтным предприятиям на 42%, до 26 тыс. т.



Комментируя результаты прошлого года директор по финансам и экономике компании Денис Морозов напомнил, что колесный дивизион "Интерпайпа" прошел сертификацию и осуществил первые поставки пассажирских ж/д колес для скоростных поездов Deutsche Bahn.



В то же время он отметил, что компания, в течение всего года наблюдала усиление протекционизма на ключевых рынках. "Пандемия усилила желание других государств обеспечить заказами в первую очередь своих производителей путем ужесточения квот, введения антидемпинговых пошлин и других инструментов, направленных против импортеров. С другой стороны, внутри Украины "Интерпайп" испытывал давление со стороны высоких цен на электроэнергию. Потребление и цены на ключевые энергоносители в мире - нефть, природный газ и уголь - падали, тогда как в Украине тарифы на э/энергию для промышленности росли", - отметил финдиректор.



"Компания продолжит развиваться, инвестируя в увеличение мощностей для экспортных рынков. В 2021 году мы планируем завершить строительство дополнительного цеха по производству колесных пар, начать строительство новых мощностей для производства труб с премиальными резьбовыми соединениями для добычи нефти и газа", - резюмировал Д.Морозов.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



