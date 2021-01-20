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Интерпайп в 2020 году увеличил долю экспортных поставок

20.01.21 13:45
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Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" по итогам прошлого года увеличила долю экспорта в структуре реализации продукции до 81%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом общий объем реализации продукции в прошлом году составил 662,4 тыс. тонн Продажи трубной продукции упали на 21% в сравнении с 2019 годом и составили 469,9 тыс. т в результате падения спроса на трубы для добычи нефти и газа из-за снижения цен на углеводороды.

Поставки труб на украинский рынок сократились на 31% по сравнению с 2019-м и достигли 102 тыс. тонн. Основной фактор – сворачивание программы добычи газа компанией "Укргазвыдобування". В 2020 году УГД сократила программу бурения новых скважин практически в 4 раза. При этом отгрузки частным газодобывающим компаниям остались приблизительно на уровне 2019 года.

Европейским клиентам "Интерпайп" поставил 137 тыс. т труб (-6% к 2019 году). Снижение продаж связано, главным образом, пандемией коронавируса, которая привела к замедлению потребления трубной продукции. Кроме того, европейский рынок ограничен импортными квотами, которые не учитывают мощности СП Vallourec Niko Tube.

Продажи труб "Интерпайп" в Северной и Южной Америке в прошлом году снизились на 63%, до 52 тыс. т, по причине как снижения спроса на OCTG-трубы, так и действующими пошлинами на украинскую трубную продукцию в размере 32,5%.

В то же время на Ближнем Востоке "Интерпайп" нарастил реализацию на 9%, до 111 тыс. т, за счет старта продаж премиальных соединений UPJ-F в Турцию и линейных труб таким ведущим нефтедобывающим гигантам, как Национальной нефтяной компании Абу-Даби и Qatar Petroleum.

"Доля продаж "Интерпайп" на экспортные рынки превысила 80% по итогам года. Мы вошли в новые сегменты и осуществили поставки компаниям-лидерам рынка. Трубный дивизион успешно отгрузил продукцию с премиальными резьбовыми соединениям для Turkish Petroleum, линейные трубы ADNOC (Национальной нефтяной компании Абу-Даби) и Qatar Petroleum", - прокомментировал директор по финансам и экономике компании Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром



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