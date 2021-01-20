Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин возьмет под свой контроль крупнейшие государственные энергокомпании

20.01.21 13:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Кабинет министров получит непосредственный контроль над крупнейшими государственными предприятиями в сфере энергетики. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

"Правительство сегодня примет решение, которое касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи производителей и поставщиков электрической энергии", - сказал он.

Как отметил Д.Шмыгаль, "по поручению президента Украины, управление "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходят непосредственно к Кабинету министров".

По его словам, также будут разработаны проекты решений о передаче в управление Министерству энергетики в управление государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы", ГП "Оператор рынка".

Напомним, сейчас компании "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы" находятся в управлении Министерства финансов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:28
ДТЭК отрицает обвинения в невыполнении обязательств по поставкам угля на Центрэнерго
13:58
Интерпайп обновил максимум по поставкам ж/д колес на рынок ЕС
13:51
Кабмин решил оценивать безопасность иностранных инвестиций для Украины
13:45
Интерпайп в 2020 году увеличил долю экспортных поставок
13:34
США наказали украинскую компанию за поставки нефти из Венесуэлы
12:53
УЗ решила заработать, забрав грузы у автоперевозчиков
12:40
Baowu ускоряет ввод в строй новых метмощностей
12:22
Украинские чиновники занимаются не экологией, а экопопулизмом - Магера
12:17
Крупнейшее месторождение лития в США будет разрабатывать канадская Lithium Americas
11:54
Минюст Украины привлечет юрсоветника для разбирательства с китайскими инвесторами Мотор Сич
11:35
Украинским НПЗ принадлежит 48,2% рынка поставки бензинов
11:32
Британский инвестор в зеленую металлургию запускает бывший метзавод Таруты
11:14
В 4 квартале 2020 Rio Tinto увеличила отгрузку руды на 2%
10:58
Металлурги РФ сократили экспорт стали
10:53
В 2020 году Китай получил рекордный объем инвестиций
10:31
Фиксированная цена на газ позволит украинцам сэкономить 4-5 млрд грн
10:12
ThyssenKrupp еще не решила, стоит ли ей продавать металлургическое подразделение
09:59
Малайзия поддержит свою металлургию при помощи протекционизма
09:28
Китай увеличил импорт алюминия
08:55
ММК им. Ильича продолжит модернизацию доменного производства
19.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!