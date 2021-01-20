Украинские чиновники занимаются не экологией, а экопопулизмом - Магера Экологический популизм - частое явление в политике. Но когда им занимается профильное министерство, бизнес и граждане получают негативный сигнал о том, что улучшение состояния окружающей среды для экочиновникив не цель, а процесс, заявил народный депутат Сергей Магера.



По мнению политика, одной из основных проблем для ведения предпринимательской деятельности в Украине непредсказуемость действий власти, частая смена правил.



"Такую ситуацию мы наблюдаем и по технологическим нормативам (ТН) для агломерации и коксовых печей. Так, с 1 января 2021 вводятся в действие новые ТН с повышенными требованиями к выбросам. Но, и бизнес, и министерство, уже давно понимали, что новые ТН будут временными, поскольку в 2021 году ожидается принятие законопроекта "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" со справочниками НДТМ к нему, которые будут устанавливать новые предельные уровни выбросов, в т.ч. и для той же агломерации и коксовых печей", - сказал он.



С.Магера обратил внимание на то, что предлагаемые министерством новые ТН часто не соответствуют европейским нормативам согласно НДТМ, в частности: - согласно новым ТН предельные выбросы NOx для коксовых печей должны составлять не более 500 мг/куб.м, тогда как европейские НДТМ позволяют уровень до 650 мг/куб.м для действующих производств; - новые ТН устанавливают жесткие требования по выбросам СО, тогда как европейские НДТМ совсем не устанавливают ограничений по СО для агломерации и коксовых печей.



Нардеп также подчеркнул, что во всем мире инвестиции в экологию осуществляются исключительно в условиях долгосрочной определенности. "Поэтому это важно и для украинской промышленности. В данной ситуации предложение бизнеса очень простое - давайте создадим прогнозируемое нормативное поле и продолжим текущие ТН до того момента, когда будут приняты справочники НДТМ согласно законопроекту "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", которых все предприятия смогут ориентироваться в долгосрочной перспективе", - сказал он.



С.Магера отметил, что у бизнес-общественности очень много вопросов к министерскому законопроекту № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", что подтверждается в т.ч. и позицией Европейской Бизнес Ассоциации, не поддерживает данный законопроект. В т.ч. из-за желания министерства вывести регулирования всех процессов связанных с интегрированным разрешением из-под действия базового закона "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", устанавливает единые для всех в Украине требования. законопроект в редакция Министерства значительно расширяет возможности для злоупотребления со стороны министерских чиновников, указал нардеп



Кроме того экомодернизация и переход на новые нормативы выбросов требуют огромных инвестиций, подчеркивает политик. "В Европейском Союзе, опыт которого министр чем принимает очень односторонне, экомодернизация проводилась в условиях долгосрочной определенности и при активной поддержке государства, о чем наши чиновники забывают упоминать", - отметил С.Магера.



Политик также напомнил, что несмотря на то, что для министра "ГМК не является приоритетом", два крупнейших предприятия ГМК Азовсталь и ММК им. Ильича важны для Мариуполя, поскольку на предприятиях работают более 26 тыс. сотрудников, которые создают более 50 тыс. дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. "Эти два предприятия, кроме уплаты экологического налога, за последние 3 года потратили на экологические мероприятия более 9 млрд грн, в т.ч. 2,9 млр грн за 9 мес. 2020 года", - напомнил он.



МинПром



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