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Baowu ускоряет ввод в строй новых метмощностей

20.01.21 12:40 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская металлургическая компания Baosteel, входящая в группу Baowu, сообщила о вводе в эксплуатацию новых объектов на строящемся комбинате Zhanjiang Iron and Steel в провинции Гуандун на юге страны.

С опережением графика на несколько месяцев компания запустила 350-тонный конвертер, ставший четвертым на меткомбинате, и слябовую МНЛЗ № 3.

Первая очередь меткомбината, призванного заменить устаревшие мощности Baosteel в Шанхае и Нанкине, была введена в строй в апреле 2019 г. Сейчас идет строительство второй очереди проекта. После запланированного на июль 2021 г. запуска доменной печи № 3 объемом 5050 куб. м, мощности предприятия достигнут 12,52 млн т стали, 12,35 млн т полуфабрикатов и 10,86 млн т готового проката в год.

Завершение строительства Zhanjiang Iron and Steel ожидается в 2025 г. К этому времени производственная мощность меткомбината будет доведена до 21 млн т в год.

МинПром

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