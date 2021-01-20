Крупнейшее месторождение лития в США будет разрабатывать канадская Lithium Americas Американское Бюро земельных ресурсов (US Bureau of Land Management) выдало окончательное разрешение канадской компании Lithium Americas на разработку крупнейшего в США месторождения лития Thacker Pass в штате Невада.



Ранее компания заявляла о намерении инвестировать 400 млн долл. в строительство первой очереди комбината производительностью 20 тыс. т карбоната лития в год. Полная мощность Thacker Pass оценивается в 60 тыс. т, а продолжительность разработки месторождения открытым способом — в 49 лет.



В настоящее время Lithium Americas приступила к привлечению финансирования. Работы предполагается начать до конца текущего года после получения разрешений на добычу природных ископаемых и использование водных ресурсов у властей штата. Ввод в действие первой очереди может состояться уже в октябре 2022 г.



Сейчас основными источниками лития являются страны Южной Америки и Австралия. А большая часть мирового производства литийионных аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и других устройств приходится на Китай.



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