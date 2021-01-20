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Минюст Украины привлечет юрсоветника для разбирательства с китайскими инвесторами Мотор Сич

20.01.21 11:54 , Интерфакс-Украина
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Министерство юстиции Украины планирует привлечь юридического советника для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму свыше 3,5 млрд долл., который инициировали китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич", соответствующий проект распоряжения вынесен на заседание Кабинета министров в среду.

Согласно пояснительной записке к нему на сайте правительства, истцами выступили граждане Китая Ван Цзин, Ли Фенджу, Рен Джинлинг, Сйю Ченшун и Лиу Яннинг, которые указывают, что являются акционерами "Мотор Сич" и имеют право на защиту своих инвестиций согласно соответствующему межправсоглашению Украины и Китая от 1992 года

Согласно документу, инвесторы оспаривают действия Службы безопасности Украины, возбудившей уголовное дело по факту покупки акций и добившейся ареста этих акций, а также неоднократные отказы Антимонопольного комитета в согласовании концентрации совместно с украинской группой DCH Александра Ярославского и заявляют о якобы давлении "Укроборонпрома" в попытке получить 25% акций "Мотор Сич".

В связи с этим в середине декабря Минюст создал межведомственную группу для защиты интересов государства в этом деле, указано в пояснительной записке.

Как сообщалось, китайские инвесторы ПАО "Мотор Cич" уведомили Украину о подаче иска в международный арбитраж 5 декабря 2020 года. Их интересы будут представлять международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сичи" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз – в декабре прошлого года, однако пока безрезультатно.

Помимо этого, они созвали на 31 января 2021 года внеочередное собрание акцион6еров "Мотор Сичи", параллельно добиваясь в судах снятия ареста акций. Последняя попытка провести собрание акционеров 29 апреля 2020 года завершилась неудачей

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. 

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - цитировался в релизе Минторговли США министр Уилбур Росс.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

МинПром



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