Украинским НПЗ принадлежит 48,2% рынка поставки бензинов Доля нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Украины в общем объеме поставок автомобильных бензинов на отечественный рынок в 2020 году выросла с 46,6% до 48,2%, тогда как импорта – снизилась с 53,4% до 51,8%.



По расчетам консалтинговой группы "А-95" (Киев), в целом объем поставок автомобильных бензинов на рынок страны в 2020 году вырос на 9,1% по сравнению с 2019 годом – до 2 млн 122,3 тыс. тонн, что является максимальным показателем за последние четыре года, сообщает Интерфакс-Украина.



Внутреннее производство бензинов увеличилось на 12,7% – до 1,023 млн тонн. Основной вклад в эту динамику внес Кременчугский НПЗ, который нарастил выпуск продукта на 17,6%, до 884,2 тыс. тонн. Второй внутренний производитель – Шебелинский ГПЗ – сократил производство бензинов на 11%, до 138,8 тыс. тонн.



Импорт бензинов за 2020 год вырос на 5,9% – до 1 млн 99,4 тыс. тонн. Крупнейшая доля в импортных поставках остается за белорусскими НПЗ – 40% всего украинского рынка. Эти объемы выросли до 857,2 тыс. тонн (+24%). Поставки из Литвы сократились на 28,3% и составили 235,3 тыс. тонн.



Эксперты группы считают, что рынок бензинов имеет значительный потенциал роста в случае коррекции ставок акцизного сбора, варианты которой находятся на рассмотрении в Верховной Раде.



"Действующие ставки акцизов стимулируют потребление сжиженного газа и дизтоплива, которые мы вынуждены преимущественно импортировать. Установление справедливых топливных налогов и, как следствие, увеличение привлекательности бензина поможет вдвое нарастить переработку нефти и существенно снизить зависимость от импорта по всем маркам нефтепродуктов", – отметил директор группы "А-95" Сергей Куюн.



Как сообщалось, Украина в 2020 году импортировала 8 млн 23,072 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 4,8% меньше, чем за 2019 год (8 млн 427,807 тыс. тонн).



По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму 3 млрд 396,929 млн долл., что на 36,1% меньше, чем в 2019 году (5 млрд 315,758 млн долл.).



Из РФ было импортировано топливо на 1 млрд 227,39 млн долл. (доля – 36,13%), Беларуси – на 1 млрд 216,524 млн долл. (35,81%), Литвы – на 395,84 млн долл. (11,65%), других стран – на 557,174 млн долл. (16,4%).



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