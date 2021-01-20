Металлурги РФ сократили экспорт стали За январь-ноябрь 2020 года экспорт чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД) из РФ составил 35,368 млн. тонн. Снижение объёмов в годовом соотношении — 6%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.



Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за 11 месяцев 24,081 млн. тонн, что на 3,2% меньше результата аналогичного периода 2019 года.



Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7207) снизились в годовом соотношении на 13% до 11,688 млн. тонн. Экспорт плоского проката из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг за январь-ноябрь уровня в 6,948 млн. тонн. Увеличение объёмов поставок данной металлургической продукции в годовом соотношении — 8,5%.



"Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объёме экспорта за 11 месяцев 2020 года составила 10,1% (в январе-ноябре 2019 года – 9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 9,4% (в январе-ноябре 2019 года – 8,3%), в страны СНГ – 14% (13,6%). Стоимостный объём экспорта товаров снизился в годовом исчислении на 12,3%, физический – на 5,2%. Физические объёмы экспорта чугуна сократились на 17,8%, ферросплавов – на 10,4%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 13%, алюминия – на 4,1%. Вместе с тем возрос объём экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 8,5%, меди и медных сплавов – на 3,1%", - сообщают в ФТС.



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