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В 4 квартале 2020 Rio Tinto увеличила отгрузку руды на 2%

20.01.21 11:14 , МеталлТорг
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Как сообщают RTTNews, англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto Plc сообщил, что его поставки железной руды с месторождения Pilbara в четвертом квартале составили 88,9 млн тонн, что на 2% больше, чем в прошлом году. За год отгрузки выросли на 1%.

Производство железной руды на Pilbara в четвертом квартале составило 86 млн тонн на 100%, что на 3% больше, чем в предыдущем году. За год отгрузка железной руды выросла на 1%, до 330,6 млн тонн, а производство увеличилось на 2%, до 333,4 млн тонн, с 2019 года.

Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушолм сказал: "Мы продемонстрировали высокие показатели безопасности и производственной деятельности перед лицом серьезных глобальных проблем, связанных с COVID-19. Наши результаты в 2020 году отражают устойчивость бизнеса, а также приверженность и гибкость наших сотрудников, заказчиков, сообщества и государства-собственника недр".

МинПром

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