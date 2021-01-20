В 4 квартале 2020 Rio Tinto увеличила отгрузку руды на 2% Как сообщают RTTNews, англо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto Plc сообщил, что его поставки железной руды с месторождения Pilbara в четвертом квартале составили 88,9 млн тонн, что на 2% больше, чем в прошлом году. За год отгрузки выросли на 1%.



Производство железной руды на Pilbara в четвертом квартале составило 86 млн тонн на 100%, что на 3% больше, чем в предыдущем году. За год отгрузка железной руды выросла на 1%, до 330,6 млн тонн, а производство увеличилось на 2%, до 333,4 млн тонн, с 2019 года.



Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушолм сказал: "Мы продемонстрировали высокие показатели безопасности и производственной деятельности перед лицом серьезных глобальных проблем, связанных с COVID-19. Наши результаты в 2020 году отражают устойчивость бизнеса, а также приверженность и гибкость наших сотрудников, заказчиков, сообщества и государства-собственника недр".



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