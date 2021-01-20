Фиксированная цена на газ позволит украинцам сэкономить 4-5 млрд грн Принятое Кабинетом министров Украины решение о введении предельной цены на газ для населения 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года сэкономит бытовым потребителям 4-5 млрд грн, прогнозируют в НАК "Нафтогаз Украины".



Согласно пресс-релизу группы она в лице оптового поставщика газа ООО "Нафтогаз Трейдинг" готова обеспечить необходимый ресурс газосбытовым компаниям для нужд населения с двумя вариантами оплаты.



Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене при условии, что газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, и по итогам каждого месяца информировать "Нафтогаз" об объемах, направленных непосредственно на нужды населения.



Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться. Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем эта база данных позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.



Второй вариант: если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, то сможет приобретать газ по рыночной цене у "Нафтогаз Трейдинг" с банковской гарантией оплаты или по предоплате. При этом средняя цена газа в январе колеблется от 6,831 тыс. грн до 7,417 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС). Также "Нафтогаз" планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.



В случае если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка – поставщик "последней надежды"; (ППН), которым является ООО "ГПК "Нафтогаз Украины". В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.



"Мы готовы поддержать граждан Украины в сложный для экономики период, связанный с карантинными ограничениями. "Нафтогаз" готов предоставить ресурс всем газсбытовим организациям на прозрачных и понятных условиях, а также как поставщик "последней надежды"; "подхватить" потребителей, которых подвел их поставщик. Но за время карантина нам нужно сделать правильные выводы из этого кризиса и научиться работать в рынке", - отметил глава НАК Андрей Коболев.



Он напомнил, что ряд домохозяйств выбрав ранее "Нафтогаз" в качестве поставщика газа по тарифному плану на год получают газ по цене 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за куб. м в зависимости от условий договора.



А.Коболев также призвал регуляторов в лице НКРЭКУ и АМКУ следить за добросовестной конкуренцией в розничном сегменте с целью сохранения рыночных достижений в газовой сфере.



Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



