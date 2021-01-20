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Малайзия поддержит свою металлургию при помощи протекционизма

20.01.21 09:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство международной торговли и промышленности Малайзии пообещало реализовать в течение текущего года ряд мер, направленных на поддержку национальной металлургической промышленности и ее защиту от внешней конкуренции.

В частности, оно обещает ужесточить условия выдачи лицензий на строительство новых металлургических предприятий в стране. Совокупные мощности национальной металлургической промышленности значительно превышают внутренние потребности.

При этом Министерство не будет возражать против возвращения в строй остановленного в 2016 г. меткомбината Megasteel. Однако проект китайской компании Hebei Xinwu'an Iron and Steel Group, по строительству металлургического комбината мощностью 10 млн. т в год может быть отменен.

Также правительство Малайзии собирается усилить таможенную защиту национального рынка стальной продукции, а также ввести 15%-ю пошлину на экспорт металлолома. Впрочем, Малайзия, скорее всего, так и останется нетто-импортером этого сырья, поэтому Министерство рассматривает возможности выдачи разрешений на импорт лома только металлургическим предприятиям, чтобы убрать с рынка посредников.

МинПром

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