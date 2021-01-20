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ММК им. Ильича продолжит модернизацию доменного производства

20.01.21 08:55
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На Металлургическом комбинате имени Ильича группы Метинвест, вслед за доменной печью №3, современные аспирационные установки будут установлены и на доменной печи (ДП) №5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основные строительные работы планируется завершить уже летом текущего года. Инвестиции в строительство аспирационных установок литейного двора и подбункерных помещений пятой домны составят 26 млн долл.

В сообщении подчеркивается, что экологическая модернизация на предприятиях группы Метинвест продолжаются, несмотря на то, что пандемия в 2020 году практически парализовала мировой рынок. Промышленные предприятия от Китая до Великобритании были вынуждены защищать свои производственные мощности. Правительства ЕС и Китая приняли ряд мер по ограничению функционирования промышленных предприятий. Подрядные организации не выезжали за пределы своих стран. Были крайне ограничены поставки оборудования и запчастей между странами.

"На реализации экологических проектов группы Метинвест также отразились глобальные мировые изменения. Все силы были брошены на завершение самого крупного в истории Украины экологического проекта – модернизацию аглофабрики. В 2020 году также было запланировано строительство еще одной аспирационной установки в доменном цехе, но возникли сложности с доставкой оборудования для ремонтов и строительства в других подразделениях. Последние данные показали, что ДП №5 нуждается в модернизации больше, чем ДП №2. Действуя на основе Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками №1412336600-44, принято решение о первостепенной модернизации доменной печи № 5 на ММКИ, которая имеет большую производительность и находится в непосредственной близости к объектам социальной сферы, в том числе общеобразовательной школе № 20", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день выполнены работы по планировке территорий площадок под строительство новых систем аспирации. Начаты подготовительные работы по демонтажу и переносу сооружений и устройству временных электросетей.

Как сообщается, основные работы по экологической модернизации ДП №5 проведут в два этапа. На первом этапе, без остановки доменной печи, будет построен комплекс систем аспирации, включающий закладку фундаментов, монтаж металлоконструкций, газоходов, зонтов и укрытий. Кроме того, будут подведены необходимые коммуникации и установлено оборудование рукавных фильтров.

На втором этапе, во время остановки печи на капитальный ремонт, будут подключены рукавные фильтры к системам аспирации литейных дворов и подбункерных помещений, и выполнены пуско-наладочные работы. На этом этапе будет завершено усиление существующих конструкций литейных дворов и обустроена прилегающая территория. Окончание данных работ планируется летом текущего года.

После ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной печи №5 остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей.

"Мы идем по пути создания чистого металлургического производства, пошагово выполняя взятые на себя обязательства по экологической модернизации производства. Например, в прошлом году мы не только завершили масштабную модернизацию технологических газоочисток аглофабрики, но и запустили новые аспирационные установки на доменной печи №3. В этом году, начинаем строить современные системы аспирации для пятой домны", - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

Напомним, в 2020 году группа Метинвест завершила модернизацию технологических газоочисток аглофабрики Меткомбината имени Ильича - самого крупного в истории Украины экологического проекта. Стоимость реконструкции составила более 160 млн долл.

МинПром

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