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Германия продлила карантин до 14 февраля

20.01.21 08:31
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Германия продлевает режим ограничений из-за коронавируса до 14 февраля, объявила канцлер Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель. Кроме того, теперь жители Германии должны носить в общественном транспорте и магазинах медицинские маски или респираторы.

"Все наши усилия по сдерживанию распространения коронавируса находятся под серьезной угрозой",— сказала А.Меркель журналистам. Она заявила о серьезной опасности мутировавшего вируса, который распространяется быстрее предыдущих видов.

Германия ввела обязательный режим медицинских масок, в том числе типа FFP2. Ранее допускалось ношение тряпичных масок и была возможность прикрывать нос и рот шарфом. А.Меркель призвала работодателей перевести на удаленку максимально возможное число сотрудников как минимум до середины марта.

Второй режим карантина введен в Германии с 2 ноября 2020 года. В январе вступили в силу новые ограничения, предполагалось, что они будут действовать до конца месяца. В Германии выявлено более 2 млн заражений коронавирусом. Умерли больше 47 тыс. пациентов.

МинПром

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