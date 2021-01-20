В США анонсировали новые санкции против Северного потока-2 США в ближайшем будущем рассмотрят возможность дополнительных шагов в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.



"Северный поток-2", если он будет завершен, даст России возможность полностью обойти Украину, лишив Украину жизненно важных доходов и открыв ее для дальнейших агрессивных действий России, одновременно предоставив средства для использования природных ресурсов в качестве инструмента политического давления и злонамеренного влияния на Западную Европу", – отмечают в Госдепе.



В сообщении подчеркивается, что введение санкций против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "демонстрирует, что Соединенные Штаты не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и подстрекать этот инструмент российского принуждения".



Как сообщалось, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.



По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом. Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.



Перед этим Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций, которые будут введны в ближайшее время.



Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.



МинПром



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