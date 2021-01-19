Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мининфраструктуры разработало пошаговый план внедрения в Украине экотранспорта

19.01.21 18:02 , Укринформ
печать
размер текста:

В Министерстве инфраструктуры разработали пошаговый action plan внедрения в Украине экологического транспорта в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.

Как передает Укринформ, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской Комиссии "Европейский зеленый курс".

"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено обеспечение безопасного экологически чистого и энергоэффективного транспорта. Сейчас есть соответствующий action plan, который в ближайшее время будет приниматься. Он предусматривает конкретные и действенные шаги, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов", - сказал В.Криклий.

По словам министра, положения плана предусматривают прежде всего развитие общественного электротранспорта и велосипедной инфраструктуры в городах Украины.

В.Криклий заметил, что приоритетами транспортной стратегии является обеспечение замены транспорта с углеводородными выбросами на «зеленый» транспорт, развитие необходимой инфраструктуры, в частности зарядных станций, внедрение маркировки транспорта в соответствии с уровнем опасности, стимулирование развития альтернативных видов авиационного топлива.

По словам В.Криклия, в 2019-2020 году сеть электрозарядных станций в Украине возросла на 57% и на сегодняшний день насчитывает более 8500 станций. "Но этого мало. Сеть электрозарядных станций преимущественно размещена на городских территориях и их не хватает между городами", - подчеркнул министр. Поэтому в рамках стратегии кроме развития необходимой инфраструктуры в городах ведомство планирует размещать на магистралях, между населенными пунктами и на дорогах государственного значения зарядные станции для электротранспорта.

Как сообщал Укринформ, Министерство инфраструктуры в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Кроме того, Мининфраструктуры и Минэкологии в рамках сотрудничества с проектом Европейского Союза в сфере изменения климата разрабатывают Национальную стратегию развития велотранспорта в Украине, которая призвана предложить направления и механизмы содействия развитию велотранспорта в украинских городах.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:47
В Германии создан фонд для обхода санкций против Северного потока 2
17:33
Филиал УЗ UZ-Cargo разработал формат ценообразования на использование грузовых вагонов
17:14
Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины упал на 36,6%
16:52
Из-за новых эконормативов предприятиям ГМК придется сократить 600 тыс. рабочих мест
16:35
Кабмин озаботился углеродной границей в торговле Украины с ЕС
16:14
Антимонопольный комитет рассмотрит завышение цен 6 облгазами
15:53
Беларусь предоставила Украине 3,1 млн кВт/ч электроэнергии
15:34
Египетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISC
15:11
Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР
14:57
Украинские банки сокращают количество отделений
14:52
Евросоюз решил ослабить влияние американского доллара
14:29
Розничные операторы повысили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз
14:12
Украина готовится покупать французские локомотивы Alstom
13:59
В закон о внутреннем водном транспорте нужно вносить изменения - Магомедов
13:50
Кабинет министров планирует изменить формат сотрудничества с МВФ
13:30
Минторг США пересмотрел пошлины на корейские и турецкие трубы
13:12
МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения
12:51
Украинский бизнес не выдержит нагрузки в виде повышенного энерготарифа – ФРУ
12:33
Индия возобновляет добычу на цинковом руднике в Южной Африке
12:19
На Славянской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7
18.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!