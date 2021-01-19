Мининфраструктуры разработало пошаговый план внедрения в Украине экотранспорта В Министерстве инфраструктуры разработали пошаговый action plan внедрения в Украине экологического транспорта в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.



Как передает Укринформ, об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской Комиссии "Европейский зеленый курс".



"Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено обеспечение безопасного экологически чистого и энергоэффективного транспорта. Сейчас есть соответствующий action plan, который в ближайшее время будет приниматься. Он предусматривает конкретные и действенные шаги, которые определяют зеленый курс как один из приоритетов", - сказал В.Криклий.



По словам министра, положения плана предусматривают прежде всего развитие общественного электротранспорта и велосипедной инфраструктуры в городах Украины.



В.Криклий заметил, что приоритетами транспортной стратегии является обеспечение замены транспорта с углеводородными выбросами на «зеленый» транспорт, развитие необходимой инфраструктуры, в частности зарядных станций, внедрение маркировки транспорта в соответствии с уровнем опасности, стимулирование развития альтернативных видов авиационного топлива.



По словам В.Криклия, в 2019-2020 году сеть электрозарядных станций в Украине возросла на 57% и на сегодняшний день насчитывает более 8500 станций. "Но этого мало. Сеть электрозарядных станций преимущественно размещена на городских территориях и их не хватает между городами", - подчеркнул министр. Поэтому в рамках стратегии кроме развития необходимой инфраструктуры в городах ведомство планирует размещать на магистралях, между населенными пунктами и на дорогах государственного значения зарядные станции для электротранспорта.



Как сообщал Укринформ, Министерство инфраструктуры в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.



Кроме того, Мининфраструктуры и Минэкологии в рамках сотрудничества с проектом Европейского Союза в сфере изменения климата разрабатывают Национальную стратегию развития велотранспорта в Украине, которая призвана предложить направления и механизмы содействия развитию велотранспорта в украинских городах.



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