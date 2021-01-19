Филиал УЗ UZ-Cargo разработал формат ценообразования на использование грузовых вагонов Вновь созданный филиал UZ-Cargo "Укрзализныци" разработал план установления рыночных цен на использование грузовых вагонов, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.



"UZ-Cargo" рассчитала оптимальный формат ценообразования с автоматической корректировкой стоимости вагонов на основе доли использования вагонов парка. Новая методика ценообразования зависит от так называемого процента утилизации вагонов. Он представляет собой соотношение задействованного парка собственных вагонов "Укрзализныци" в перевозках к полезному парку собственных вагонов каждого типа. Также при расчетах будет учитываться начальная ставка за использование вагонов "Укрзализныци" для каждого из них типа, которая утверждается решением правления компании", - сказано в сообщении.



В компании пояснили, если процент утилизации составит менее 65%, а при этом доля использования собственных вагонов составит менее 90%, - фактическая ставка будет пересматриваться поэтапно в сторону уменьшения, а если процент утилизации составит более 65% - поэтапно в сторону увеличения. В случае, если процент утилизации составит менее 65%, а при этом доля использования вагонов составит более 90% - фактическая ставка, действовавшая на момент просмотра, не будет меняться, или потребует отдельного решения правления.



Кроме этого, фактическая ставка не будет пересматриваться, если процент утилизации изменился на 3% в сторону увеличения или уменьшения к показателям месяца, в котором осуществлялось последнее изменение такой ставки. Один шаг для увеличения или уменьшения стоимости принимается на уровне 100 грн.



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