Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за новых эконормативов предприятиям ГМК придется сократить 600 тыс. рабочих мест

19.01.21 16:52 , РБК Украина
печать
размер текста:

Сокращение нормативов выбросов, запланированное на 2021 год, может привести к значительным экономическим потерям предприятий горно-металлургического комплекса. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

Так, по прогнозам ЕВА, госбюджет может потерять 70 млрд грн поступлений, а страна - 600 тыс. рабочих мест. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Как известно, с целью регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в Украине был разработан ряд технологических нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Эти нормативы для коксовых печей и агломашин 1 января 2021 года было обновлено. И, в зависимости от вещества, типа установки и процесса, они предусматривают снижение выбросов примерно на 17-94%.

"Однако, в условиях текущей экономической ситуации, отягощенной многочисленными локдаунами из-за пандемии коронавируса, внедрение экологических проектов на предприятиях в предлагаемые законодательством сроки не представляется возможным. По данным Госстата, в 2012-2015 годах объем производства металлургической продукции сократился более чем на треть и продолжает сохранять негативную тенденцию. В то время как экомодернизация предусматривает разработку долгосрочных инвестиционных планов", - указывает координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕВА Ольга Бойко.

Если новые нормативы не будут отсрочены, это приведет к остановке отдельных производственных процессов производства кокса и железорудного агломерата. Соответственно, эти ресурсы придется импортировать, что в итоге может негативно отразиться на конкурентоспособности украинских предприятий и состоянии платежного баланса Украины, прогнозируют в ЕВА.

"Существует риск, что поставщики из других стран смогут занять место украинских производителей на мировом рынке стали. В целом, по оценкам экспертов Комитета ассоциации, остановка производства кокса и железорудного агломерата в Украине может привести к сокращению ВВП на 12,9%, сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет на более чем 70 млрд грн, потерю более чем 600 тыс. рабочих мест и сокращению экспорта на 25,6%", - перечисляет риски Ольга Бойко.

Также она напомнила, что в ЕС процессы экологической модернизации промышленности начались еще в начале 90-х годов и были в значительной степени профинансированы путем государственной помощи.

"Источниками финансирования этих мероприятий были, в частности: зарубежная помощь, государственная помощь путем поступлений от экологических платежей, государственная помощь путем переходных оплат, налоговые льготы, кредиты (банки, инвестиционные фонды), дотации из государственного бюджета и др. Так, начиная с 2000 года ЕС поддержал более 1000 проектов экологической модернизации предприятий на сумму 445 млрд евро", - перечисляет эксперт.

В Украине же, к сожалению, экомодернизация происходит исключительно путем самих предприятий. Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить объектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что если Минэкологии не отсрочит новые нормативы по выбросам, страну ждет масштабный промышленный кризис и закрытие предприятий, ведь у них нет денег на проведение масштабной модернизации.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:35
Кабмин озаботился углеродной границей в торговле Украины с ЕС
16:14
Антимонопольный комитет рассмотрит завышение цен 6 облгазами
15:53
Беларусь предоставила Украине 3,1 млн кВт/ч электроэнергии
15:34
Египетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISC
15:11
Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР
14:57
Украинские банки сокращают количество отделений
14:52
Евросоюз решил ослабить влияние американского доллара
14:29
Розничные операторы повысили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз
14:12
Украина готовится покупать французские локомотивы Alstom
13:59
В закон о внутреннем водном транспорте нужно вносить изменения - Магомедов
13:50
Кабинет министров планирует изменить формат сотрудничества с МВФ
13:30
Минторг США пересмотрел пошлины на корейские и турецкие трубы
13:12
МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения
12:51
Украинский бизнес не выдержит нагрузки в виде повышенного энерготарифа – ФРУ
12:33
Индия возобновляет добычу на цинковом руднике в Южной Африке
12:19
На Славянской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7
12:09
В 2021 году украинская металлургия может увеличить производство на 5%
11:52
Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия
11:29
Американская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных труб
11:15
Китай намерен покрыть 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов
18.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!