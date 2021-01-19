Кабмин озаботился углеродной границей в торговле Украины с ЕС

Под особым вниманием правительства находится вопрос углеродной корректировки импорта на границе (так называемая "углеродная граница") и других нетарифных инструментов регулирования торговли. В частности, принимаются меры, чтобы данные инструменты не создавали препятствий в украинско-европейской торговли.
Об этом во время заседания межведомственной рабочей группы сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.
"Под особым вниманием правительства находится вопрос углеродной корректировки импорта на границе и других нетарифных инструментов регулирования торговли, а именно обеспечение сценария, при котором они никоим образом не будут создавать новых препятствий для интеграции украинских производителей в промышленно-производственные цепи ЕС", - сказал Д.Шмыгаль.
По его словам, с этой целью уже принят ряд проектов законов, на рассмотрении находятся инициативы, направленные на управление отходами, энергоэффективность, совершенствование экологического контроля, мониторинг за состоянием окружающей среды.