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Кабмин озаботился углеродной границей в торговле Украины с ЕС

19.01.21 16:35 , Укринформ
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Под особым вниманием правительства находится вопрос углеродной корректировки импорта на границе (так называемая "углеродная граница") и других нетарифных инструментов регулирования торговли. В частности, принимаются меры, чтобы данные инструменты не создавали препятствий в украинско-европейской торговли.

Об этом во время заседания межведомственной рабочей группы сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Под особым вниманием правительства находится вопрос углеродной корректировки импорта на границе и других нетарифных инструментов регулирования торговли, а именно обеспечение сценария, при котором они никоим образом не будут создавать новых препятствий для интеграции украинских производителей в промышленно-производственные цепи ЕС", - сказал Д.Шмыгаль.

По его словам, с этой целью уже принят ряд проектов законов, на рассмотрении находятся инициативы, направленные на управление отходами, энергоэффективность, совершенствование экологического контроля, мониторинг за состоянием окружающей среды.

МинПром

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