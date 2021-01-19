Беларусь предоставила Украине 3,1 млн кВт/ч электроэнергии

Беларусь 18 января оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает ПО "Белэнерго".
"По запросу НЭК "Укрэнерго" была оказана помощь в предоставлении резерва мощности Украине. Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий. По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии. Максимальная мощность поставок составила 500 МВт", – цитирует "Белэнерго" сообщение Министерства энергетики Беларуси.
17 января НЭК "Укрэнерго" осуществило поставки электроэнергии в Беларусь в рамках аварийной помощи из-за остановки первого блока БелАЭС.