В закон о внутреннем водном транспорте нужно вносить изменения - Магомедов Украинский бизнес не увидел в принятом законе "О внутреннем водном транспорте" перспектив для развития. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Сегодня в Украине существует дефицит речных судов. Однако вместо того, чтобы стимулировать украинские компании инвестировать в судостроительство, создание соответствующей инфраструктуры, и системы национальных перевозчиков, - Закон дает право судам под иностранным флагом обслуживать грузы, в том числе осуществлять каботажные перевозки", - отметил он.



Таким образом, закон фактически похоронил перспективы отечественных компаний-перевозчиков, уверен политик. "А ведь судостроительство является одним из драйверов стимулирования экономики, так как вовлекает в производственный процесс продукцию многих отраслей. Тем не менее на всех этапах принятия закона власть упорно не хотела слышать бизнес", - сказал М.Магомедов.



"Мы имели хороший шанс создать крепкую национальную отрасль экономики. А вместо этого создали рынок, на котором украинским компаниям будет невыгодно конкурировать с иностранными. Гораздо выгоднее будет выйти из-под украинской юрисдикции и ходить под флагами другого государства, а это минус для нашего бюджета", - резюмировал он.



М.Магомедов выразил уверенность, что в закон необходимо внести изменения, которые защитят интересы отечественных перевозчиков и создадут стимулы для украинских компаний инвестировать в строительство речных судов.



Как сообщалось, по итогам 2020 года объем речных грузоперевозок по Днепру сократился, по сравнению с 2019 годом, на 4,8%, до 11,2 млн т. Основная причина – снижение объемов перевозок зерновых на 27,3%. По остальной отраслевой продукции был зафиксирован рост показателей: по металлопродукции на 7%, нефтепродуктам - на 16,4%, стройматериалам - на 12,4%.



МинПром



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