Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В закон о внутреннем водном транспорте нужно вносить изменения - Магомедов

19.01.21 13:59
печать
размер текста:

Украинский бизнес не увидел в принятом законе "О внутреннем водном транспорте" перспектив для развития. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Сегодня в Украине существует дефицит речных судов. Однако вместо того, чтобы стимулировать украинские компании инвестировать в судостроительство, создание соответствующей инфраструктуры, и системы национальных перевозчиков, - Закон дает право судам под иностранным флагом обслуживать грузы, в том числе осуществлять каботажные перевозки", - отметил он.

Таким образом, закон фактически похоронил перспективы отечественных компаний-перевозчиков, уверен политик. "А ведь судостроительство является одним из драйверов стимулирования экономики, так как вовлекает в производственный процесс продукцию многих отраслей. Тем не менее на всех этапах принятия закона власть упорно не хотела слышать бизнес", - сказал М.Магомедов.

"Мы имели хороший шанс создать крепкую национальную отрасль экономики. А вместо этого создали рынок, на котором украинским компаниям будет невыгодно конкурировать с иностранными. Гораздо выгоднее будет выйти из-под украинской юрисдикции и ходить под флагами другого государства, а это минус для нашего бюджета", - резюмировал он.

М.Магомедов выразил уверенность, что в закон необходимо внести изменения, которые защитят интересы отечественных перевозчиков и создадут стимулы для украинских компаний инвестировать в строительство речных судов.

Как сообщалось, по итогам 2020 года объем речных грузоперевозок по Днепру сократился, по сравнению с 2019 годом, на 4,8%, до 11,2 млн т. Основная причина – снижение объемов перевозок зерновых на 27,3%. По остальной отраслевой продукции был зафиксирован рост показателей: по металлопродукции на 7%, нефтепродуктам - на 16,4%, стройматериалам - на 12,4%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:11
Украина прекратила антидемпинговое расследование о поставке алюминиевых дисков из РФ и КНР
14:57
Украинские банки сокращают количество отделений
14:52
Евросоюз решил ослабить влияние американского доллара
14:29
Розничные операторы повысили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз
14:12
Украина готовится покупать французские локомотивы Alstom
13:50
Кабинет министров планирует изменить формат сотрудничества с МВФ
13:30
Минторг США пересмотрел пошлины на корейские и турецкие трубы
13:12
МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения
12:51
Украинский бизнес не выдержит нагрузки в виде повышенного энерготарифа – ФРУ
12:33
Индия возобновляет добычу на цинковом руднике в Южной Африке
12:19
На Славянской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7
12:09
В 2021 году украинская металлургия может увеличить производство на 5%
11:52
Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия
11:29
Американская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных труб
11:15
Китай намерен покрыть 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов
10:57
Eurofer обвинила Северсталь в демпинге
10:43
В Газпроме допустили, что Северный поток-2 может быть недостроен
10:38
В Европе резко упали продажи новых авто
10:13
В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро
10:02
Минэнерго Беларуси сообщило об экстренных поставках э/э в Украину
18.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!