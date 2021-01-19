Украина готовится покупать французские локомотивы Alstom Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину могут быть подписаны несколько очень важных и масштабных контрактов, в частности крупный контракт с компанией Alstom на поставку электровозов. Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил в ходе онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.



"Это, прежде всего, большой контракт с компанией Alstom и правительством Украины по поставке электровозов, который предусматривает локализацию также в нашей стране. Мы также надеемся, что успеем проработать вопрос относительно расширения сотрудничества с компанией Alstom по строительству железнодорожных высокоскоростных путей между Киевом и Львовом, Киевом и Одессой", – сказал В.Омельченко.



Посол добавил, что также планируется подписание контрактов по строительству станций питьевой воды.



"Такая станция уже построена в Мариуполе. Это десятки миллионов евро, и мы надеемся, что также начнется такое строительство в Киеве и Луганске", – пояснил дипломат.



Как сообщалось, Украина ведет переговоры с французской компанией-производителем подвижного состава и инфраструктуры Alstom по обновлению локомотивного парка "Укрзализныци" французскими электровозами уже в течение нескольких лет.



B сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Alstom. И.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов тогда подчеркнул, что принципиальной позицией является локализация производства в Украине.



В июле 2018 года Alstom открыла в Киеве представительство во главе с Вадимом Павленко, который с 2005 по 2018 годы занимал ряд должностей на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).



На данном этапе "Укрзализныця" заинтересована в 50 двухсистемных электровозах, способных транспортировать от 5,5 тыс. до 6 тыс. тонн груза.



Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что соглашение между "Укрзализныцей" и Alstom будет двухэтапным: первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй – до 80. По его словам, первый этап – с обязательной локализацией производства в Украине – будет стоить примерно полмиллиарда евро.

Ранее украинская сторона ожидала, что Франция предоставит Украине кредит для покупки электровозов.



МинПром



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