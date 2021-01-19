Кабинет министров планирует изменить формат сотрудничества с МВФ Министр финансов Сергей Марченко заявил, что причин для дефолта Украины нет, также Кабинет министров планирует изменить формат сотрудничества с МВФ.

Об этом С.Марченко заявил в интервью Der Standard, сообщает пресс-служба Минфина.



"В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предусматриваем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет, и мы знаем, как финансировать дефицит. Самую большую сумму, чуть больше двух миллиардов долларов, мы должны будем вернуть в сентябре. К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", - заявил С.Марченко.



Он подчеркнул, что МВФ важен для Украины как институциональный кредитор, а не из-за суммы денег, которые он предоставляет.



"Мы все еще будем зависеть от хороших новостей от МВФ в 2021 году, чтобы продолжать сотрудничать с ЕС и Мировым банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам. Но мы хотим изменить формат сотрудничества", - сказал С.Марченко.



По его словам, Украина хочет, чтобы деньги МВФ поступали на резервы Национального банка Украины.



"На данный момент МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита. Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка, или только оказывал техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований", - пояснил министр.



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