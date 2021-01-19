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МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть в сторону понижения

19.01.21 13:12 , Интерфакс
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Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тысяч баррелей в сутки, до 5,5 млн б/с.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн баррелей в сутки в 2021 году после беспрецедентного обвала на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году. На данный момент возрастание случаев заболевания COVID-19 замедляет отскок, но широко применяемые усилия по вакцинации и ускорение экономической активности, как ожидается, стимулируют более сильный рост во второй половине года", - говорится в ежемесячном отчете агентства.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

При этом оно сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

МЭА ожидает, что для стран ОЭСР в Азии и Океании спрос после сокращения на 680 тыс. б/с в 2020 году восстановится только на 275 тыс. б/с в 2021 году. В Китае, по оценкам агентства, спрос должен вырасти на 745 тыс. б/с, до 14,6 млн б/с. Спрос в Индии в целом по 2020 году должен снизиться на 450 тыс. б/с, а затем увеличиться на 380 тыс. б/с в 2021 году. "Этот прогноз предполагает, что распространение случаев заболевания COVID в Индии остается под контролем", - подчеркивается в отчете.

Предполагая, что исполнение последнего соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+ достигнет 100%, мировые запасы нефти могут сократиться на 1,1 млн б/с, или на 100 млн барр. в первом квартале текущего года, потенциалом гораздо более резкого снижения во второй половине года по мере укрепления спроса, отмечается в отчете.

МЭА сообщает, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре снижались четвертый месяц подряд - на 23,6 млн баррелей (0,79 млн б/с), до 3,108 млрд баррелей. Запасы достигли пика в июле (3,221 трлн баррелей) и снизились в среднем на 0,93 млн баррелей в сутки в течение ноября и еще больше на 1,44 млн б/с в декабре (по предварительным данным из США, Японии и Европы).

Предварительные данные показывают, что в декабре 2020 года запасы нефти в США снизились на 7,9 млн баррелей за месяц благодаря сезонному тренду. Общие запасы нефтепродуктов в США снизились на 12 млн баррелей.

МинПром

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