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Украинский бизнес не выдержит нагрузки в виде повышенного энерготарифа – ФРУ

19.01.21 12:51 , РБК Украина
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Федерация работодателей настаивает на недопущении какого-либо роста тарифов на передачу электроэнергии. Об этом говорится в открытом письме от ФРУ в адрес "НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Как отмечается в письме, повышение до 305,74 грн/МВт-ч, что на 4% больше за тариф, действующий в это время (293,93 грн/МВт-ч), не даст промышленности выйти из кризиса и будет стоить отрасли дополнительно 1,3 млрд грн. А это недопустимо, учитывая, что за 11 месяцев прошлого года промышленное производство сократилось на 6,2%, а 80% предприятий заявили о потере 75% доходов.

Согласно обоснованию НЭК "Укрэнерго", рост тарифа на передачу электроэнергии происходит, поскольку компания должна рассчитаться со своими долгами перед ГП "Гарантированный покупатель".

По подсчетам экспертов, такое повышение тарифа будет стоить промышленности 1,3 млрд грн, а это недопустимо для отрасли, которая в течение последних лет не может выбраться из кризиса. К тому же согласно законодательству, выплачивать эти долги должно государство и правительство, а отнюдь не промышленность.

"Отечественный бизнес не выдержит дополнительной нагрузки в виде повышенного тарифа... А законом определено, что именно Кабинет министров должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников путем оформления 5-летних ОВГЗ. Также Кабинет министров намерен профинансировать за счет госбюджета не менее 20% стоимости генерации по "зеленому" тарифу", - отмечают в ФРУ.

Именно поэтому, убеждены в Федерации, глава НЭК "Укрэнерго" должен выступить перед Кабинетом министров с инициативой внести изменения в госбюджет, где предусмотреть 11,3 млрд грн для финансирования стоимости генерации по "зеленому" тарифу, а также выделить 1,23 млрд грн для финансовой поддержки НЭК "Укрэнерго".

Правовой подход к решению проблемы с задолженностью НЭК "Укрэнерго" даст возможность промышленности быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавирус, отмечают в Федерации.

Как известно, в 2020 год тариф на передачу электроэнергии вырос вдвое, хотя убытки промышленных предприятий в том же году достигли 70 млрд грн.

Экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что очередное повышение тарифа приведет к дополнительным миллиардным затратам для промышленности, что сделает неконкурентоспособной их продукцию. Предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч сотрудников, чтобы выжить.

МинПром

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