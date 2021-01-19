В 2021 году украинская металлургия может увеличить производство на 5% Согласно прогнозам, с учетом средней загрузки декабря, в 2021-м украинские металлурги смогут произвести около 21,6 млн т стали. Это на 5% больше, чем в 2020 году, заявил народный депутат Сергей Магера.



По мнению нардепа, главный вопрос, который предстоит решить нашим меткомбинатам – как обеспечить сбыт металлопродукции.



"Сегодня нашим основным рынком для украинского металла является ЕС, достаточно интересным для нас является также турецкий рынок. Однако на фоне введения Евросоюзом квот на турецкий импорт г/к (горячекатаного) проката и возможного введения Турцией зеркальных мер, - украинские экспортеры металлопродукции могут столкнуться с дополнительными сложностями. Украине очень важно сохранить и поддерживать тесные дружеские отношения с обеими сторонами", - сказал он.



С.Магера напомнил о том, что, по мнению экспертов, 2021 год может стать переломным для мировой металлургической промышленности. Заявления Китая об ускорении темпов экотрансформации в металлургии могут изменить планы всех ключевых игроков рынка металла. В мире вполне может начаться гонка декарбонизации.



"Это очень дорогостоящий процесс. Не без «помощи» Минэкологии сегодня образовался вакуум с нормативным обеспечением внедрения экотехнологий на вредных промышленных производствах. В парламенте «застрял» необходимый промышленникам законопроект № 3543-1, который позволит предприятиям направлять 70% начисленного эконалога на экомодернизацию. Без решения властью этих проблем украинский ГМК рискует уже в ближайшие пять лет утратить свои конкурентные позиции на мировом рынке", - подытожил С.Магера.



Напомним, по уточненным данным ОП "Укрметаллургпром" в 2020 году отечественные металлурги снизили выплавку стали на 1,1%, до 20,616 млн тонн. В то же время производство чугуна выросло на 1,8%, до 20,423 млн тонн, а проката – на 1,2%, до 18,427 млн тонн.



МинПром



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