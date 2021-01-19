Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Богуслаев назвал собрание инвесторов Мотор Сич попыткой рейдерского захвата предприятия

19.01.21 11:52 , uaprom.info
печать
размер текста:

Собрание инвесторов АО "Мотор Сич" является попыткой рейдерского захвата предприятия, сказано в заявлении президента и акционера компании Вячеслава Богуслаева.

Он напомнил, что 31 декабря 2020 года в СМИ появилась информация о созыве "определенными юридическими лицами на 31 января 2021 года внеочередного общего собрания общества".

"Процедура, по которой эти лица пытаются созвать собрание, сопровождается многочисленными нарушениями законодательства. Ни общество, ни я как его акционер, ни другие акционеры - работники АО "Мотор Сич", не получили от указанных лиц никаких официальных сообщений о проведении этого собрания. В результате акционеры лишены законного права ознакомиться с материалами собрания, внести свои предложения в повестку дня, выдвинуть свои кандидатуры в органы управления общества и принять участие в решении других важных корпоративных вопросов", - сказано в заявлении.

В.Богуслаев заявил, что выбранное место собрания за пределами предприятия, предложенная незаконным путем повестка дня о переизбрании органов управления свидетельствует о цели устранить действующий совет директоров и получить над ним контроль.

"Таким образом имеет место противоправная попытка рейдерского захвата АО "Мотор Сич" для дальнейшего разрушения его уникального промышленного комплекса", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вызвала на допрос харьковского бизнесмена, президента группы DCH Александра Ярославского.

В конце ноября Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:19
На Славянской ТЭС аварийно остановлен энергоблок №7
12:09
В 2021 году украинская металлургия может увеличить производство на 5%
11:29
Американская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных труб
11:15
Китай намерен покрыть 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов
10:57
Eurofer обвинила Северсталь в демпинге
10:43
В Газпроме допустили, что Северный поток-2 может быть недостроен
10:38
В Европе резко упали продажи новых авто
10:13
В 2021 году на развитие итальянского меткомбината Ilva потратят 310 млн евро
10:02
Минэнерго Беларуси сообщило об экстренных поставках э/э в Украину
09:58
В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС
09:08
В Китае нашли новый очаг заболеваемости коронавирусом
08:55
Китай увеличил производство цветных металлов
08:40
В 2020 году Украина сократила производство с/х продукции на 11,5%
08:09
Украина почти на 20% сократила импорт угля
18.01.21
17:55
Германские экологи добились приостановки строительства Северного потока-2
17:35
Благодаря выплатам шахтерам долг по зарплате сократился на 700 млн грн
17:15
Украина в 2020 году увеличила импорт нефти на 57,5%
16:58
Производители проката повысили цены в большинстве регионов мира
16:42
Укрзализныця хочет превратить вокзалы в торговые центры
16:21
С приходом морозов Украина начала отбирать из хранилищ до 200 млн куб. м газа ежедневно
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!