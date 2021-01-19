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Американская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных труб

19.01.21 11:29 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская частная дистрибьюторская компания Tex-Isle, специализирующаяся на поставках нефтегазовых (OCTG) и нефтегазопроводных труб, сообщила о намерении построить завод по производству сварных труб.

Предприятие производительностью 350 тыс. коротких т (317 тыс. т) в год будет расположено возле действующего предприятия Tex-Isle на юге штата Техас, где компания занимается финишной обработкой нефтегазовых труб и нарезкой резьбы на них.

Новый завод будет выпускать трубы наружным диаметром от 2,375 до 8,625 дюймов (60,3-219 мм). Как заявляет Tex-Isle, около 70% сортамента будет предназначаться для нужд нефтегазовой отрасли Техаса. Также компания планирует ежегодно изготовлять порядка 90 тыс. т для металлоконструкций и строительной отрасли.

Поставщиком штрипса для нового предприятия может стать завод по производству листового проката, который строит на юге Техаса компания Steel Dynamics Inc. (SDI).

МинПром

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