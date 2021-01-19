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Китай намерен покрыть 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов

19.01.21 11:15 , Металлоснабжение и сбыт
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К 2025 г. китайская металлургическая отрасль должна покрывать 45% потребностей в сырье за счет внутренних ресурсов. Такая цель указана в проекте задания на 14-ю Пятилетку (2021-2025 гг.), разработанного Министерством промышленности и информационных технологий КНР.

Как отмечает Сю Сянчун, ведущий аналитик консалтинговой компании Mysteel, в настоящее время потребление железной руды в стране более чем на 80% обеспечивается за счет импорта. При этом по итогам января-ноября 2020 г. 61% поставок пришелся на Австралию и 20% на Бразилию.

Снизить эту долю можно только за счет реализации китайскими компаниями собственных железорудных проектов за рубежом. Первым из них может стать Simandou в Гвинее. Однако Сю Сянчун считает африканские проекты рискованными из-за логистических и возможных политических проблем.

В отношении металлолома ситуация менее тревожная. В 2019 г. в Китае было собрано и утилизировано около 240 млн т этого сырья. По оценкам Mysteel, китайским компаниям вполне по силам довести этот показатель до 300 млн т к 2025 г., что поможет уменьшить зависимость отрасли от импорта железной руды.

МинПром

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