Eurofer обвинила Северсталь в демпинге

Еврокомиссия заявила о намерении провести расследование в отношении поставок российской компании "Северсталь" в Европу. Местные металлурги пожаловались на рост объемов импорта из России и низкие цены на сталь.



Сам производитель, который получает свыше больше 25% выручки в Евросоюзе, демпинг отрицает. Кроме того, по данным Argus, за первые десять месяцев 2020 г. "Северсталь" поставила в страны ЕС 1,38 млн т горячекатаного проката, что лишь незначительно превышает показатель аналогичного периода годичной давности (1,37 млн т).



Как сообщает европейский регулятор в в своем официальном журнале (Official Journal of the European Union) в понедельник, 18 января, Европейская комиссия уже начала расследование по пересмотру пошлин на импорт стальной продукции для компании, основным владельцем которой является российский миллиардер Алексей Мордашов.



Европейская металлургическая ассоциация Eurofer, подавшая иск в Еврокомиссию против "Северстали", в частности, утверждает, что российская компания поставляет свою продукцию в страны ЕС по более низким ценам, чем на внутренний рынок, а ее демпинговая маржа превышает 5,3%, которые были установлены Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования в 2017 г. Тогда размер пошлины для продукции "Северстали" составил 17,60 евро за т, что было в несколько раз меньше, чем у других российских производителей.



Представитель "Северстали" в свою очередь заявил, что компания как поставляла, так и сейчас поставляет продукцию в ЕС в полном соответствии с международным законодательством, в рамках установленных квот.



"Северсталь поставляла и поставляет продукцию в ЕС в полном соответствии с международным законодательством, в рамках установленных квот. Мы будем участвовать в пересмотре и доказывать, что компания не допускает демпинга при поставках в страны ЕС. Нужно также отметить, что в текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают, в первую очередь, европейские потребители стали", — цитата по РИА Новости.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...