В Газпроме допустили, что Северный поток-2 может быть недостроен Российский "Газпром" признал в проспекте выпуска еврооблигаций, что существуют риски того, что проект газопровода "Северный поток-2" может быть приостановлен или свернут из-за таких проблем, как политическое давление. Об этом говорится в проспекте выпуска облигаций "Газпрома", который оказался у Reuters.



"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток - 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами", - считают в "Газпроме".



"В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - сообщил "Газпром".



Как сообщалось, США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус".



Как сообщалось, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.



В декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. После этого проектная компания Nord Stream 2 анонсировала начало работ в территориальных водах Дании, где нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.



В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.



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